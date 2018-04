Minsterē automašīna iebrauc cilvēku pūlī; 3 bojā gājušie

Notikuma vietā ieradušies neatliekamās palīdzības dienesti - mediķi, ugunsdzēsēji un policisti. «Westfälischen Nachrichten», atsaucoties uz policiju ziņo, ka kravas automašīna uzbraukusi cilvēkiem, kas tobrīd sēdēja kafejnīcas terasē.

Savukārt ziņu aģentūra DPA, atsaucoties uz avotiem policijā vēsta, ka automašīnas vadītājs ir izdarījis pašnāvību un «nevarot izslēgt iespēju, ka notikušais ir vērtējams kā uzbrukums». Policija aicina cilvēkus nedoties uz notikuma vietu Minsteres centrā un neizplatīt nepārbaudītu informāciju par notikušo.

Minsteres vecpilsēta pašlaik ir slēgta un policija pārbauda incidentā iesaistīto automašīnu, lai noskaidrotu, vai tajā nav spridzekļu.

🔴 In der Altstadt von #Münster ist ein Fahrer in eine Menschengruppe am #Kiepenkerl gerast. Die #Polizei bestätigt Tote und Verletzte. Im Moment noch nicht klar, ob es ein Anschlag war - 17:00 Uhr 🔵 pic.twitter.com/KG9QGGLmQj— SoliDavidwache (@SoliDavidwache) April 7, 2018