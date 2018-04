Minsterē automašīna iebrauc cilvēku pūlī; 4 bojā gājušie

Notikuma vietā ieradušies neatliekamās palīdzības dienesti - mediķi, ugunsdzēsēji un policisti. «Westfälischen Nachrichten», atsaucoties uz policiju ziņo, ka kravas automašīna uzbraukusi cilvēkiem, kas tobrīd sēdēja viesu nama Kiepenkerl terasē.

Trotzdem immer mehr schwer bewaffnete Polizisten in der Innenstadt von #Münster , solange weitere Gefährdung nicht endgültig ausgeschlossen werden kann, auch Hubschrauber über der Stadt pic.twitter.com/mUZCZDrcih — Frank Schneider (@chefreporterNRW) April 7, 2018

VIDEO: Van ploughs into crowd in #Münster, killing several people pic.twitter.com/9via94HpLj— Ruptly (@Ruptly) April 7, 2018