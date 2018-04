Uz ASV aviācijas bāzes kuģa: Labdien, es esmu no Zolitūdes

«Labdien, es esmu no Zolitūdes» - šādus vārdus vārdus portāla TVNET krievu valodas versija izdzirdēja visai neierastā vietā, martā izmantojot iespēju paviesoties uz ASV aviācijas bāzes kuģa «USS Theodore Roosevelt» Persijas līcī un apmeklējot ASV jūras karaspēku Piektās flotes bāzi Bahreinā. Uz kuģa, kura apkalpē ir aptuveni 40 dažādu tautību cilvēku, portāls satika arī sievieti ar ukraiņu saknēm, kā arī Krievijas pilsoni, kurš dien ASV flotē.

«USS Theodore Roosevelt» kaprālei Andželikai Turano ir ukraiņu saknes. Dienestā uz kuģa viņi ir jau vairāk nekā trīs gadus, pildot loģistikas speciālistes pienākumus.

«Katram cilvēkam, kas ir šeit, ir ģimene, un, protams, mēs visi ilgojamies. Es esmu vienīgais bērns ģimenē, bet mans tētis vienmēr ir gribējis dēlu. Man ir iespēja dienēt bruņotajos spēkos, un viņš man teica, ka ja viņam ir tāda meita, tad dēlu nemaz nevajagot. Es lepojos, saņemot šādu komentāru no sava tēva. Es esmu lidmašīnu un helikopteru rezerves daļas sagādes speciāliste. Izglītība, treniņi, daudz draugu. Ļoti interesants darbs, es nekad nedomāju, ka to izdarīšu, bet es to izdarīju. Es domāju turpināt, tomēr es neesmu pārliecināta, ka šeit izveidošu 20 gadu karjeru. Tomēr es uzskatu, ka šī būs interesantākā pieredze manā dzīvē,» krievu valodā stāsta Andželika.

27 gadus vecās sievietes vīrs arī ir ASV bruņoto spēku dienestā, ģimenē ir arī bērni. Andželika stāsta, ka pusgadu būt prom no ģimenes ir ļoti grūti.

FOTO: TVNET

«USS Theodore Roosevelt» ekipāžā ir vairāk nekā 40 dažādu tautību pārstāvji. Uz kuģa dienošie cilvēki uzsver – šeit nav svarīgi, no kurienes tu esi ieradies un kāda ir tava tautība, galvenais, lai tu uzskatītu sevi par amerikāni, «īstajos» un «neīstajos» šeit nevienu nedala.

Cilvēkiem, kas pārcēlušies dzīvot uz ASV, tiek ļauts dienēt flotē pat tad, ja viņi saglabā savas dzimtenes pilsonību.

Pirms došanās uz kuģi «USS Theodore Roosevelt», es ASV Piektās flotes bāzē Bahreinā iepazinos Vitāliju Rusajevski, kuram joprojām ir Krievijas pilsoņa pase.

«Es esmu dzimis Krievijā. Mana māte loterijā laimēja ASV «zaļo karti» un mēs pārcēlāmies uz Ameriku. Pārejas vecumā es biju diezgan sarežģīts pusaudzis, tāpēc mani aizsūtīja atpakaļ uz Krieviju, kur dzīvoja mans tēvs. Pabeidzis skolu, es nonācu izvēles priekšā – stāties augstskolā Krievijā vai Amerikā. Protams, es izvēlējos par labu Amerikai. Tomēr izrādījās, ka mans [Krievijas] vidējās izglītības diploms tur nekotējas, tāpēc, lai tiktu ASV universitātē, man vajadzēja skolā ASV nomācīties pusotru gadu. Skaidrs, ka man to negribējās, man 18 gados vispār īpaši neko negribējās darīt. Lūk, un vienreiz es redzēju jūras spēku pārstāvi, kurš jauniešiem stāstīja par dienesta iespējām. Man patika, kā viņš kontaktējas ar cilvēkiem, un es nolēmu pamēģināt. Godīgi sakot, pirmos dienesta gadus es nesapratu ne tikai to, vai tas vispār patīk, es vispār pārāk neko nesapratu,» stāsta Vitālijs.

Šobrīd Vitālija dienesta vieta ir Bahreina, šeit atrodas arī viņa sieva un divi pāra bērni.

Pensijā Vitālijs varēs doties pēc 20 gadu dienesta bruņotajos spēkos – tad viņam būs 38 gadi.

Iepazīšanās ar «USS Theodore Roosevelt» apkalpes locekli, kas ir no Latvijas, sanāk nejauša un visnotaļ komiska.

FOTO: U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet

Otrajā manas viesošanās dienā uz kuģa, es pie savas kajītes durvīm izdzirdēju klauvējienu. Zinu, ka kurā katrā brīdī pie manis ieradīsies kolēģi, es atļāvos būt familiāra.

Es: Ko vajag?

Kuģa apkalpes loceklis; [krieviski] Labdien, jūs tur meklē!

Es: Jūs runājat krieviski?

Apkalpes loceklis: Jā, vispār es esmu no Rīgas, no Zolitūdes.

Apkalpes loceklis Eduards Kosols piekrīt nedaudz pastāstīt par sevi. Viņa ģimene no Latvijas uz ASV pārcēlās 1996.gadā. Kosols dzīvo ASV pilsētā Milvoki.

Dienestā uz «USS Theodore Roosevelt» viņš atrodas jau ilgāk nekā trīs gadus. Eduarda pienākumos ietilpst kuģa bruņojumu sistēmu kontrole un apkalpošana. Krieviski Eduards runā visai labi, savukārt latviski atceras vien dažas frāzes.

Šobrīd «USS Theodore Roosevelt» atrodas Persijas līcī, kur pilda kārtējo septiņu mēnešu misiju. «USS Theodore Roosevelt» pašreizējās misijas galvenais uzdevums – atbalsts starptautiskajai koalīcijai misijā pret džihādistu grupējumu «Islāma valsts».

«USS Theodore Roosevelt» ūdenī tika nolaists 1984.gadā un pirmo reizi kaujas operācijā piedalījās 1991.gadā, iesaistoties operācijā «Tuksneša vētra» Irākā.

Kuģa apkalpē ir vairāk nekā 5000 cilvēku.