Slepeni lidojumi nakts aizsegā, lai kļūtu par lielgabalu gaļu: Krievijas algotņi Sīrijā

Privāti nolīgti algotņi no Krievijas slepenos reisos tiek sūtīti uz Sīriju, kur cīnās smagākajās kaujās un dažkārt zaudē dzīvību, kamēr statistika par kritušajiem Krievijas bruņoto spēku karavīriem saglabājas zema. Aģentūras «Reuters» žurnālisti Rostovas lidostā novēroja nakts aizsegā veiktos lidojumus, kas nekur netiek dokumentēti, taču neparastie un it kā «neesošie» reisi no Krievijas uz Sīriju ir redzami publiski pieejamajās gaisa satiksmes datubāzēs. Tāpat «Reuters» izmeklēšanā noskaidrojās, kā lietotas Rietumu lidmašīnas nonāca ASV sankciju sarakstā iekļautu uzņēmumu rokās.

Krievijas dienvidos esošās Rostovas lidostas izlidošanas zonā stāv apmēram 130 vīrieši, daudziem līdzi pārpildītas militāra stila mugursomas. Viņi sastājušies pie četriem reģistrācijas galdiem, aiz kuriem esošie monitori neuzrāda ne lidojuma numuru, ne galamērķi. Uz «Reuters» žurnālista jautājumu, kurp viņi dodas, viens no vīriešiem atbild:

«Mēs parakstījām dokumentu - neko nedrīkstam teikt. Kuru katru brīdi atnāks priekšnieks un mums būs nepatikšanas. Un tev arī.»

Viņi drīz iekāpj «Airbus A320» lidmašīnā, kas nesen ielidojusi no Sīrijas galvaspilsētas Damaskas. Pirms jauno pasažieru uzņemšanas no lidmašīnas izkāpa iepriekšējie - apmēram 30 vīrieši ar iedegušām sejām, kamuflāžas toņu apģērbā un haki krāsas zābakos. Dažiem rokās maisiņi no Damaskas lidostas «duty free» zonas.

Lidostā sastaptie vīrieši ir privāti algotņi, kurus civilajās lidmašīnās sūta kā papildspēkus Sīrijas diktatora Bašara al Asada režīmam un viņa sešus gadus ilgajai kaujai ar nemierniekiem, atklājās «Reuters» izmeklēšanā. Turklāt «Airbus» lidmašīna bija viens no vairākiem desmitiem lidaparātu, kas kādreiz piederēja Eiropas un ASV aviosabiedrībām, bet tad ar starpnieku un ārzonu kompāniju tīkla starpniecību nokļuva Vidējo Austrumu aviokompāniju rokās par spīti tam, ka šiem uzņēmumiem noteiktas ASV sankcijas.

Nekur nedokumentētos pārvadājumus uz Rostovu un no tās veic Sīrijas aviosabiedrība «Cham Wings», kam ASV 2016. gadā piemēroja sankcijas par Asada režīmu atbalstošu kaujinieku vešanu uz Sīriju un Sīrijas militāro spēku ieroču un aprīkojuma transportēšanu. Slepenie lidojumi norāda uz pamatīgiem robiem šo sankciju īstenošanā.

Neidentificēti vīrieši pēc izkāpšanas no lidmašīnas Rostovas lidostā Krievijā. Rokās viņiem maisiņi no Damaskas lidostas "duty free" zonas. FOTO: Reuters/Scanpix

«Neeksistējošie» Krievijas algotņi

Pētījums arī izgaismo Krievijas algotņu klātbūtni Sīrijas karā, ko Kremlis noliedz. Krievija uzstāj, ka Maskavas iesaiste aprobežojoties ar gaisa uzlidojumu veikšanu, Sīrijas karavīru apmācīšanu un nelielu skaitu speciālo militāro vienību. Saņemot «Reuters» žurnālistu jautājumu par Krievijas algotņiem Sīrijā, Krievijas prezidenta Vladimira Putina runasvīrs ieteica vērsties Krievijas Aizsardzības ministrijā. Taču tā uz jautājumiem neatbildēja, tāpat arī Sīrijas valdība.

Naksnīgie reisi nav atrodami «Cham Wings» mājaslapā, kur žurnālistiem ieteica skatīties uzņēmuma pārstāvji. Taču tie ir redzami publiski pieejamajās tiešsaistes gaisa satiksmes datubāzēs. «Reuters» atklāja, ka no 2017.gada 5.janvāra līdz 2018.gada 11.martam «Cham Wings» no Rostovas lidostas uz Sīriju veica 51 lidojumu turp un atpakaļ. Visos tika izmantots «Airbus A320» lidaparāts, kurā pietiek vietas 180 pasažieriem.

Krievijā karavīru bojāeja ir jutīgs temats, jo spilgtā atmiņā vēl ir gadiem ilgie konflikti Čečenijā un Afganistānā. Iespējams, algotņi tiek izmantoti tāpēc, lai Krievija varētu uz Sīriju nosūtīt vairāk karotāju, neriskējot ar bruņoto spēku karavīriem, par kuru dzīvībām ir publiski jāatskaitās.

Saskaņā ar Krievijas valdības sniegto informāciju Sīrijā kopš militārās operācijas sākuma 2015.gada septembrī miruši 44 Krievijas karavīri (neskaitot 39 Krievijas militārpersonas, kas 6.martā gāja bojā lidmašīnas avārijā Latakijā). Taču, balstoties uz intervijām ar algotņu ģimenēm un draugiem, «Reuters» žurnālisti aprēķināja, ka laikā no 2017.gada janvāra līdz augustam vien miruši vismaz 40 algotņi.

Kāda Sīrijā miruša algotņa atraitne sacīja, ka viņš uz kara plosīto zemi devies vienā no naksnīgajiem reisiem no Rostovas lidostas. Miršanas apliecībā kā nāves cēlonis norādīta noasiņošana «no šrapneļa un šāvienu radītām brūcēm».

ASV mēģinājumi ar sankcijām «nomērdēt badā» Asada militāro kampaņu

Lai uzturētu un turpinātu militāro kampaņu, Asadam un viņa sabiedrotajiem - Krievijai, Irānai un «Hezbollah» kaujiniekiem - nepieciešami civilie lidaparāti, ar ko Sīrijā nogādāt karavīrus un dažādus krājumus. Vašingtona cenšas ierobežot Asada kampaņu, vēršot eksporta ierobežojumus un sankcijas pret aviokompānijām. «Šīs darbības parāda mūsu apņemšanos vērsties pret ikvienu, kas palīdz Asadam un viņa režīmam,» norāda ASV Finanšu ministrijas pārstāvis Džons Smits.

Sergejs Tomčani FOTO: Reuters/Scanpix

Pēdējos gados vairāki desmiti lidmašīnu reģistrēti kā piederoši diviem Ukrainas uzņēmumiem «Khors» un «Dart», ko dibinājis bijušais Padomju Savienības jūras flotes majors Sergejs Tomčani un viņa kādreizējie dienesta biedri, liecina Ukrainas nacionālais lidaparātu reģistrs. Tomčani un «Khors» kopš 2011.gada ir ASV Tirdzniecības departamenta sankciju sarakstā par ASV ražotu lidaparātu eksportēšanu uz Irānu un Sīriju, nesaņemot atļauju no Vašingtonas.

Tomēr pēdējo septiņu gadu laikā uzņēmumi «Khors» un «Dart» caur starpnieku un ofšoru kompānijām nopirkuši vai nomājuši 84 lietotas «Airbus» un «Boeing» lidmašīnas. Vismaz 40 no tām izmantotas lidojumiem uz un no Irānas, Sīrijas un Irākas, raksta «Reuters».

Septembrī «Khors» un «Dart» tika pievienoti ASV Finanšu ministrijas sankciju sarakstam. Iemesls - tie palīdzēja sankciju sarakstā iekļautiem uzņēmumiem iegūt savā īpašumā ASV ražotas lidmašīnas.

«Mēs jau neko» - starpnieki, ofšori un marionetes

Tomčani piekrita intervijai ar «Reuters» žurnālistiem. Viņš sacīja, ka vairs neesot akcionārs nevienā no abiem uzņēmumiem, taču joprojām sadarbojas ar tiem kā konsultants. Viņš noliedz, ka uzņēmumi būtu piegādājuši lidmašīnas Irānai vai Sīrijai. «Khors» un «Dart» veica darījumus ar trešajām pusēm (ko Tomčani neidentificēja), kuras savukārt esot nogādājušas lidaparātus galīgajiem īpašniekiem.

Tomčani pēc militārās karjeras beigām kopā ar diviem bijušajiem dienesta biedriem 1991.gadā nodibināja «Khors». Tas nodarbojās ar lēti nopirktu padomju lidmašīnu nogādāšanu uz kara zonām. Ukrainas reģistros pieejamā informācija liecina, ka Tomčani kopš 2010.gada vairs nav «Khors» akcionārs, bet kopš 2011.gada aprīļa - arī «Dart». Viņš žurnālistiem sacīja, ka esot pārdevis savas akcijas «ietekmīgiem uzņēmējiem», taču nenosauca to vārdus. Tomēr viņš norādīja, ka Ukrainas uzņēmumu reģistrā norādītie neesot uzņēmumu patiesie īpašnieki. Viens no reģistrā uzrādītajiem īpašniekiem ir «Khors» vidējā līmeņa menedžmenta darbinieks, otrs ir kāds 81 gadu vecs grāmatvedis no Kijevas, bet vēl citam norādīts tāds pats vārds un adrese kā kādam bibliotekāram no Melitopoles Ukrainas dienvidaustrumos.

Vladimirs Putins un Bašars al Asads FOTO: Reuters/Scanpix

Algotņi no Sīrijas atgriežas zārkos

Lai arī Krievija noliedz privātu algotņu sūtīšanu uz Sīriju, daudzi tomēr saka, ka tā neesot taisnība. To vidū ir algotņu draugi, tuvinieki un bijušie kolēģi, kā arī ar algotņu rekrutēšanas firmu «Wagner» saistīti cilvēki. «Wagner» dibināja bijušais militārā izlūkdienesta virsnieks Dmitrijs Utkins, stāsta pietuvināti avoti, un uzņēmums sadarbojās ar Maskavas atbalstītajiem separātistiem Austrumukrainā.

Kazaku paramilitārās organizācijas līderis Jevgeņijs Šabajevs žurnālistiem sacīja, ka Krievijas uzdevumā Sīrijā karojot 2000 līdz 3000 algotņu. Kādā kaujā šā gada februārī tika nogalināti vai savainoti apmēram 300 algotņu, apstiprinājis bruņoto spēku ārsts un vēl divi zinoši informācijas avoti.

Algotnis vārdā Vladimirs, kurš bijis četrās misijās Sīrijā, «Reuters» žurnālistiem sacīja, ka esot tur ieradies ar «Cham Wings» reisu no Rostovas. Tas ir galvenais algotņu transportēšanas veids, taču dažkārt viņus vedot arī ar Krievijas militāro gaisa transportu, ja civilajos lidaparātos nav vietas.

Žurnālisti runāja ar trīs bojāgājušo algotņu atraitnēm, kuras piekrita sniegt vienīgi anonīmas intervijas. Rekrutēšanas organizācija esot brīdinājusi par sekām, ja viņas runās ar medijiem. Viņas atklāja, ka miršanas apliecībās kā algotņu nāves vieta norādīta Sīrija. Divos gadījumos nāves cēlonis bija noasiņošana no šrapneļa un ložu radītām brūcēm, vienā - «ķermeņa sadegšana».