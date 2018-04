Ķīnā bērns nācis pasaulē četrus gadus pēc vecāku nāves

2013.gadā bojāgājušais pāris slimnīcā glabāja vairākas apaugļotas olšūnas, cerot nākotnē ar mākslīgās apaugļošanas palīdzību ieņemt bērnu.

Apaugļotās olšūnas glabājās šķidrā slāpekļa tvertnē Naņdzjinas slimnīcā. Bojāgājušo vecāki sarežģītā tiesas prāvā ieguva tiesības mantot apaugļotās olšūnas - tas bija pirmais šāda veida gadījums Ķīnas tiesu praksē.

Taču ar to problēmas nebeidzās. Ģenētisko materiālu no Naņdzjinas slimnīcas varēja izņemt ar noteikumu, ka kāda cita slimnīca ir gatava to pieņemt un uzglabāt. Ņemot vērā apaugļoto olšūnu neskaidro juridisko stāvokli, Ķīnā bija grūti atrast ārstniecības iestādi, kas vēlētos tās pieņemt.

Turklāt Ķīnā surogātmāšu izmantošana ir aizliegta, tāpēc vienīgā iespēja bija lūkoties aiz valsts robežām.

Topošie vecvecāki nolēma izmantot surogātmāti no Laosas, kur augļa iznēsāšana, saņemot par to atlīdzību, ir atļauta. Ceļš uz Laosu tika veikts ar automašīnu, jo neviena aviosabiedrība neļāva lidmašīnā ienest termosa izmēra trauku ar šķidro slāpekli un tajā esošo ģenētisko materiālu.

2017.gada decembrī surorgātmāte dzemdēja puiku, ko vecvecāki nosauca par Tiaņtiaņu. Mazulis nāca pasaulē Ķīnā, kur surogātmāte ar tūrisma vīzu bija ieradusies no Laosas. Lai pierādītu, ka puikam pienākas Ķīnas pilsonība, visiem četriem vecvecākiem bija jānodod asins paraugi un jāveic DNS tests, lai pierādītu radniecību un to, ka abi mazuļa vecāki bija Ķīnas pilsoņi.