Pagātnes Tramps kritizē tagadējo Trampu: «Ja es ieietu Sīrijā, neizpļāpātos medijiem kā tāds muļķis»

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

«Krievija sola notriekt jebkādas un visas raķetes, kas izšautas uz Sīriju. Gatavojies Krievija, jo tās nāks, jaukas, jaunas un gudras! Jums nevajadzētu būt partneriem ar gāzi nogalinošu dzīvnieku, kurš nogalina savu tautu un priecājas par to!» trešdien tvītoja Tramps.

Nākamajā tvītā viņš ierosināja, ka varētu pārtraukt «bruņošanās sacensības» ar Krieviju.

Taču Obamas administrācijas laikā Tramps tviterī veltīja skarbu kritiku toreizējā prezidenta paziņojumiem, ka viņš autorizējis uzlidojumus «Islāma valsts» kaujiniekiem Irākā un Sīrijā.

What other country tells the enemy when we are going to attack like Obama is doing with ISIS. Whatever happened to the element of surprise?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2014

«Kura valsts vēl ienaidniekam paziņo, kad uzbruksim, kā Obama to dara ar «Islāma valsti»?» 2014.gada 8.augustā rakstīja Tramps. «Kā tad paliek ar pārsteiguma elementu?»

Why do we keep broadcasting when we are going to attack Syria. Why can't we just be quiet and, if we attack at all, catch them by surprise?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2013

«Kāpēc mēs turpinām stāstīt, kad uzbruksim Sīrijai?» 2013.gada 29.augustā bija neizpratnē Tramps. «Kāpēc mēs nevaram paklusēt un pārsteigt viņus, ja vispār uzbrūkam?»

@walaa_3ssaf No, dopey, I would not go into Syria, but if I did it would be by surprise and not blurted all over the media like fools.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2013

«Es neietu iekšā Sīrijā. Bet, ja nu tomēr, tad tas būtu pārsteigums, un mēs nebūtu izpļāpājušies visiem medijiem kā muļķi,» tajā pašā dienā skaidroja Tramps.

Šodien Tramps tviterī raksta, ka nemaz neesot teicis, kad gatavojas uzbrukt Sīrijai. «Tas varētu notikt ļoti drīz vai arī nepavisam ne drīz!» viņš tvīto.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018

Sīrijas aktīvistu un palīdzības organizācijas «Baltās ķiveres» un UOSSM sestdien paziņoja, ka Sīrijas valdības spēki uzbrukumā nemiernieku kontrolētajai teritorijai Austrumgutā, netālu no Damaskas, izmantojuši ķīmiskos ieročus un Dumas pilsētā dzīvību zaudējuši vairāki desmiti cilvēku.

Sīrijas režīms un Krievija noraida apsūdzības, ka Damaska operācijā pret nemierniekiem Dumā būtu izmantojusi ķīmiskos ieročus.

Pilsoņkarš Sīrijā notiek kopš 2011.gada un sadrumstalojies daudzās frontēs starp kurdu spēkiem, mērenajiem un radikālajiem sunnītu nemierniekiem, valdības karaspēku un tai lojāliem paramilitāriem formējumiem. Saskaņā ar dažu opozīcijas aktīvistu aplēsēm kopējais upuru skaits jau pārsniedzis 400 000.