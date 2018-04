Tramps: Uzbrukums Sīrijai notiks «ļoti drīz vai arī nepavisam ne tik drīz»

ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien bija izvairīgs par to, kad varētu notikt uzbrukums Sīrijai, sakot, ka tas var notikt «ļoti drīz vai arī nepavisam ne tik drīz».

Tramps ceturtdien tviterī raksta: «Netiku teicis, kad uzbrukums Sīrijai notiks. Varētu būt ļoti drīz vai arī nepavisam ne tik drīz.»

«Katrā gadījumā, Savienotās Valstis manas administrācijas laikā ir paveikušas dižu darbu, atbrīvojot šo reģionu no «Islāma valsts». Kur ir jūsu «Paldies tev, Amerika»?»

Trampa pēdējie paziņojumi ir zināma atvirzīšanās no iepriekšējās dienas kareivīgajiem tvītiem, kuros viņš Sīrijai un tās sabiedrotajai Krievijai draudēja, ka uzbrukums Sīrijai, kā to varēja saprast, gaidāms pavisam drīz un ir nenovēršams.

Trampa skarbie izteicieni un Krievijas pretreakcija raisījušas bažas, ka Sīrijas konflikts var pāraugt nopietnā militārā konfrontācijā, kurā no vienas puses būtu iesaistītas ASV un to sabiedrotie, bet no otras - Krievija.

ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs brīdinājis pasaules lielvaras nepieļaut, ka konflikts «iziet ārpus kontroles».

Sīrijas aktīvistu un palīdzības organizācijas «Baltās ķiveres» un UOSSM sestdien paziņoja, ka Sīrijas valdības spēki uzbrukumā nemiernieku kontrolētajai teritorijai Austrumgutā, netālu no Damaskas, izmantojuši ķīmiskos ieročus un Dumas pilsētā dzīvību zaudējuši vairāki desmiti cilvēku.

Sīrijas režīms un Krievija noraida apsūdzības, ka Damaska operācijā pret nemierniekiem Dumā būtu izmantojusi ķīmiskos ieročus.

Sīrijas valdība ir uzaicinājusi starptautisko Ķīmisko ieroču aizlieguma organizāciju (OPCW) ierasties Dumā, un OPCW solījusi nosūtīt ekspertus uz Sīriju vistuvākajā laikā.