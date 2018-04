Pulicera balvas saņem sižeti par Trampa kampaņu un Vainstīna skandālu

Kategorijās par iekšpolitikas notikumu atspoguļošanu laikraksti «The New York Times» un «The Washington Post» saņēmuši Pulicera balvu par rakstiem, kuros atspoguļoti Trampa prezidenta kampaņas kontakti ar Krievijas amatpersonām. Aizdomas par šādu saistību noveda pie izmeklēšanas par Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanās.

Tramps šo izmeklēšanu, ko vada īpašais prokurors Roberts Millers, nodēvējis par raganu medībām.

«The New York Times» un «The New Yorker» godalgoti par darbu sabiedrības labā, atspoguļot apsūdzības seksuālā uzmācībā, uzbrukumos un izvarošanā, ko vairākas sievietes izvirzīja Vainstīnam. «The New York Times» atklāja, ka Vainstīns vairākus gadu desmitus seksuāli uzmācies gados jaunām sievietēm, kuras vēlējās darboties kinoindustrijā.

Vainstīna lieta strauji ieguva plašu skanējumu un pamudināja arī citas sievietes atklāti runāt par seksuālās uzmākšanās gadījumiem, kurus piedzīvojušas.

Savukārt laikraksts «The Press Democrat» saņēma Pulicera balvu jaunāko ziņu kategorijā. Tas pirmais ziņoja par plašajiem meža ugunsgrēkiem, kas pērnajā rudenī plosījās Kalifornijas štatā.

Pulicera balvas pirmoreiz tika pasniegtas 1917.gadā, lai godinātu ASV žurnālistu, rakstnieku un komponistu sasniegumus.