Junkers brīdina par kara atgriešanās draudiem Balkānos

«Es negribu kara atgriešanos Rietumbalkānos,» uzrunājot Eiropas Parlamenta deputātus, sacīja Junkers.

«Ja mēs novēršamies no šīm valstīm, no šī ārkārtīgi sarežģītā reģiona, man tad traģiski ir jāsaka par Eiropas perspektīvu, ka mēs pieredzēsim to, ko mēs jau pieredzējām 90.gados,» viņš brīdināja.

ES un Balkānu līderi nākammēnes tiksies Bulgārijā, bet ir mazticams, ka ES tuvākajā laikā aicinās kādu valsti pievienoties.

Izredzes par pievienošanos ES Balkānu valstīm, no kurām vairākas izveidojās pēc Dienvidslāvijas sadalīšanās, ir viens no galvenajiem reformu dzinējspēkiem.