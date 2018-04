ES augstā pārstāve: vienīgais risinājums Sīrijā ir politisks

Augstā pārstāve atgādināja, ka Sīrijā karš nepavisam nav beidzies, lai arī dažbrīd notiekošais šajā valstī pazūd no preses virsrakstiem. Ķīmisko ieroču izmantošana šajā valstī ir notikusi jau iepriekš un nav beigusies. Paužot atbalstu Francijas, Lielbritānijas un ASV militārajai operācijai Sīrijā, Eiropas Savienība ir bijusi vienota un atbildība par notiekošo pasaulē ir tas veids, kādā var veidot jaunu ES nākotni, sacīja Mogerīni.

Vienlaikus ES augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos uzsvēra, ka šobrīd, vēl vairāk nekā iepriekš, vienīgais risinājums Sīrijas krīze ir politisks. «[Karam] Sīrijā nav militāra risinājuma. Mums ir jāstrādā, jāizmanto viss politiskais kapitāls, lai konfliktā iesaistītās puses sēstos pie sarunu galda,» pauda Mogerīni.

Viņa norādīja, ka saista lielas cerības ar nākamnedēļ paredzētu konferenci Briselē, kurā gaidāmas sarunas starp pilsoņkarā iesaistītajām pusēm. «Karš turpinās. Tie ir dzīvi cilvēki, kas cieš Sīrijā. Tie ir Sīrijas ikdienas varoņi. Valsts netiks rekonstruēta, ja starptautiskā sabiedrība neieguldīs tajos sīriešos, kuri vēlas demokrātisku un miermīlīgu Sīriju,» teica Mogerīni. Runājot par to, vai kādam no Sīrijas režīma politiķiem savs amats jāpamet, Mogerīni norādīja, ka galvenais ir politisks process, kurš nodrošinās to, ka katrs sīrietis jutīsies kā mājās. «Tas arī viss. Tas ir tas, ko mēs varam - investēt visus mūsu resursus, lai neļautu konfliktam eskalēties,» atzina ES augstā ārpolitikas pārstāve.

Pirmdien, Strasbūrā atklājot EP plenārsesiju, deputāti pārrunāja aizvadītās nedēļas nogalē notikušos raķešu triecienus pa Bašara al Asada režīma militārajiem objektiem. Vairums EP politisko grupu pauda atbalstu pauda atbalstu rietumvalstu militārajām akcijām, taču citas kritizēja - uzsverot, ka triecieniem nav bijis starptautisks mandāts. Kritiski noskaņotie deputātu pauda, ka nepieciešama situācijas deeskalācija un miera sarunas, kurās piedalīsies visi konfliktā iesaistītie.

EP prezidents Antonio Tajāni tikmēr norādīja, ka EP nepieciešams paust skaļu un skaidru nostāju, ka ķīmisko ieroču izmantošana nav pieņemama un ir nepārkāpjama «sarkanā līnija». Tajāni arī piebilda, ka dramatiskā situācija Sīrijā ir jārisina nekavējoties, ES veidojot kopēju ārlietu un aizsardzības politiku.

ASV, Francija un Lielbritānija, reaģējot uz apsūdzībām par Dumā, netālu no Damaskas, 7.aprīlī notikušo ķīmisko uzbrukumu, sestdien īstenoja bezprecedenta raķešu triecienu Sīrijai. Rietumvalstis apgalvo, ka uzbrukumā Dumā esot lietotas ķīmiskas vielas, visticamāk hlors un zarīns, un ka uzbrukumā dzīvību zaudējuši vismaz 40 mierīgie iedzīvotāji.

Sīrija un tās sabiedrotā Krievija kategoriski noliedz, ka šāds uzbrukums būtu noticis, skaidrojot, ka vēstis par it kā notikušo uzbrukumu izplatījuši nemiernieki, lai izprovocētu Rietumu uzbrukumu Sīrijai.

Pilsoņkarš Sīrijā notiek kopš 2011.gada un sadrumstalojies daudzās frontēs starp kurdu spēkiem, mērenajiem un radikālajiem sunnītu nemierniekiem, valdības karaspēku un tai lojāliem paramilitāriem formējumiem. Saskaņā ar dažu opozīcijas aktīvistu aplēsēm kopējais upuru skaits jau pārsniedzis 400 000.