Pazudušās Madelēnas mātes grāmata nopelna £84 000 - tos izmantos meitenes meklēšanai

2007.gadā Portugālē pazudušās Madelēnas Makanas vecāki nav atmetuši cerības atrast meitu, lai arī viņa nav redzēta jau vairāk nekā desmit gadus. Madelēnas māte Keita gada laikā nopelnījusi 84 000 sterliņu mārciņu no grāmatas «Madeleine: Our Daughter's Disappearance and the Continuing Search for Her» («Madelēna: Mūsu meitas pazušana un viņas meklēšana») tirdzniecības. Visa nopelnītā nauda tiks izlietota pazudušās meitenes meklēšanai, vēsta britu mediji.