Deividam Koperfīldam tiesā nākas izskaidrot burvju triku

Amerikāņu iluzionistam Deividam Koperfīldam tiesā nācies atklāt, kā viņš paveic vienu no saviem slavenākajiem trikiem - «Lucky #13» jeb liek no skatuves pazust 13 nejauši izvēlētiem skatītājiem un pēc tam atkal «uzbur» viņus uz skatuves. Koperfīldu tiesā iesūdzēja viens no trika dalībniekiem, kurš tā laikā nokrita un nu cieš no hroniskām sāpēm, vēsta raidorganizācija BBC.