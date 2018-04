Tumsonība: Indonēzijā publiski per mīlniekus un prostitūtas

Piektdien Ačehas provincē Indonēzijā vairāk nekā tūkstoš cilvēku noskatījās, kā par islāma likumu pārkāpšanu pie mošejas publiski tika pērti iemīlējušies pāri un prostitūtas, vēsta aģentūra AFP. Skatītāji, kuru vidū bija desmitiem tūristu no Malaizijas, tumsonīgo izrādi pavadīja ar lamām un apvainojumiem.

Piektdien pērti tika trīs vīrieši un piecas sievietes, no kuriem daži bija studenti. Viņu nodarījums - reliģisko likumu pārkāpšana, publiski izrādot jūtas vai arī internetā piedāvājot seksuāla rakstura pakalpojumus, norādīja amatpersonas.

Vairums Indonēzijas iedzīvotāju ir musulmaņi, taču Ačeha ir vienīgā province, kur spēkā ir šariata likumi un ar pēršanu tiek sodīti dažādi pārkāpumi, tai skaitā azartspēļu spēlēšana, alkohola lietošana, kā arī homoseksuālas attiecības un sekss nelaulātu cilvēku starpā.

FOTO: EPA/Scanpix

Publiskā pēršana tika veikta par spīti tam, ka tikai pirms nedēļas konservatīvā province apņēmās «noziedzniekus» turpmāk pērt tikai aiz cietuma sienām. Taču nav skaidrs, kad jaunie noteikumi stāsies spēkā. Tie tika pieņemti pēc starptautiska sašutuma viļņa par to, ka pēršanas tiekot vērstas pret seksuālajām minoritātēm un dažos gadījumos - neticīgajiem.

Cilvēktiesību aizstāvji pēršanas dēvē par necilvēcīgām. Pagājušogad Indonēzijas prezidents Džoko Vidodo lika izbeigt publiskās pēršanas Ačehā.

Provincē dzīvo apmēram pieci miljoni cilvēki, no kuriem 98% ir musulmaņi un pakļauti reliģiskajiem likumiem. Pēršanas tika ieviestas ap 2005.gadu. Jaunos noteikumus, kas aizliedz šāda veida sodīšanu un kaunināšanu publiskās vietās, nosoda konservatīvās grupas. To piekritēji uzskata, ka iespēja tikt publiski nopērtam attur no pārkāpumu izdarīšanas. Vai šāds sods ir atbilstošs «nodarījumiem» - tas jau ir cits jautājums.