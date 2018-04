Piespriež cietumsodu kanādiešu narkokontrabandistei, kas savu ceļu iemūžināja «Instagram»

Sievietei cietumā nāksies pavadīt vismaz četrus ar pusi gadus.

Roberžē tiesas zālē izplūda asarās. «Bija plānots, ka es tur vienkārši būšu it kā atvaļinājumā un piesegšu pārējos,» tiesas sēdē, kurā tika nolasīts spriedums, teica jaunā sieviete. «Es ļoti nožēloju. Man vajadzēja padomāt par sekām, nevis kādus labumus par to dabūšu.»

Prokurors Toms Muirs sacīja, ka Roberžē esot pilnībā apzinājusies savu lomu noziegumā un pastrādājusi to tāpēc, lai varētu atļauties lepni uzdzīvot. «Viņa to nedarīja tāpēc, ka bija nonākusi parādos,» viņš uzsvēra. «Viņa to darīja, lai varētu atļauties tādu dzīvesstilu, kādu vēlējās.»

Policija kokaīna kravu atrada 2016.gadā. Tolaik policijas pārstāvis sacīja, ka tas ir lielākais Austrālijā konfiscētais narkotiku daudzums, kas konfiscēts pasažieru transportā.

Abi pārējie Roberžē līdzzinātāji bija kanādieši - divdesmitgadniece Izabella Lagasē un 63 gadus vecais Andrē Tamins. Arī viņi atzinuši vainu apsūdzībā par narkotiku ievešanu valstī tādā daudzumā, kas liecina par mērķi tās pārdot. Lagasē pagājušā gada novembrī tika piespriests apmēram tikpat ilgs cietumsods kā Roberžē, savukārt spriedums pret Taminu pagaidām vēl nav pasludināts.

Roberžē un Lagasē savu ceļojumu iemūžināja lērumā «Instagram» fotogrāfiju no dažādām eksotiskām vietām. Attēlos bija redzams, kā abas sievietes peldkostīmos Taiti pludmalē dzer no pāršķeltiem kokosriekstiem, vizinās ar bagijiem Peru kāpās un kā Roberžē vienā no ceļojuma pieturvietām tiek pie tetovējuma uz kājas.

Spriežot pēc fotogrāfijām, jaunietes apceļoja arī Bermudu, Čīli, Ekvadoru un Kolumbiju. Fotogrāfijas no «Instagram» vēlāk tika izdzēstas.

Pirms sprieduma nolasīšanas Roberžē tiesai iesniedza vēstuli. Tajā viņa norādīja, ka devās ceļojumā, lai «fotografētos eksotiskās vietās un dabūtu «like» un uzmanību, taču tajā pašā laikā nodarīju pāri ļoti daudziem cilvēkiem».