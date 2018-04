Autofurgonam Toronto uzbraucot gājējiem, bojā gājuši deviņi cilvēki un 16 ievainoti

(Papildināta visa ziņa.)

«Mēs šovakar varam apstiprināt, ka deviņi cilvēki ir miruši, 16 ievainoti,» pavēstīja Toronto policijas priekšnieka vietnieks Pīters Juens.

«Tā būs sarežģīta izmeklēšana (..) Mēs esam aizturējuši vienu cilvēku,» viņš piebilda.

Vismaz viens aculiecinieks vēstījis, ka transportlīdzekļa vadītājs cilvēkiem uzbraucis tīši.

Automašīna atrasta vairāku kvartālu attālumā no notikuma vietas, bet tās vadītājs ticis aizturēts.

I’ve now walked up Yonge St from north of Sheppard to Finch. I have passed multiple dead bodies covered up, shoes and debris in the road. Witnesses tell me the white van appeared completely out of control. pic.twitter.com/JEWynlTmZq— Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) April 23, 2018