Ukrainā dzīvi pašnāvībā beidzis vairāk nekā tūkstotis pretterorisma operācijas dalībnieku

«Ukrainā ir jau vairāk nekā tūkstotis cilvēku, kuri karojuši pretterorisma operācijā un beiguši ar pašnāvību. Šis ir karš, kurš pašā būtībā atšķiras no kara Afganistānā. Es ar to domāju sekas. Afganistānā bija karš, kurā lietoja strēlnieku ieročus. Šajā karā tiek lietota artilērija. Dabīgi, ka visas psiholoģiskās traumas ir vairāk saistītas ar to. Un tas ir vēl smagāk karavīriem. Daudziem ir kontūzijas,» konferencē «VETS: Pasaules pieredze veterānu integrācijai miera dzīvē» pavēstīja Tretjakovs.

Viņš arī pavēstīja, ka šā gada 2.aprīlī pretterorisma operācijas dalībnieku skaits sasniedzis 329 500. «Diemžēl šis skaitlis nesamazināsies,» viņš piebilda.

Tretjakovs arī pavēstīja, ka šobrīd Ukrainā ir vairāk nekā 1,6 miljoni veterānu, kas ir 4% no visa Ukrainas iedzīvotāju skaita.

Krievija 2014.gada februārī okupēja Ukrainai piederošo Krimas pussalu. Kopš 2014.gada aprīļa Maskavas atbalstītie un apbruņotie kaujinieki, diversanti un Krievijas regulāro vienību karavīri ieņēmuši plašus apvidus Luhanskas un Doņeckas apgabalā Ukrainas austrumos.

Sodot Krieviju par Krimas aneksiju un Austrumukrainas destabilizāciju, Eiropas Savienība, ASV un citas rietumvalstis noteikušas sankcijas daudzām Krievijas augstākajām amatpersonām, Kremļa tuvākā loka cilvēkiem, kā arī Krievijas ekonomikas finanšu, aizsardzības un enerģētikas nozarei.

Konfliktā Ukrainas austrumos dzīvību zaudējuši vairāk nekā 10 000 cilvēku, bet teju trīs miljoni devušies bēgļu gaitās.