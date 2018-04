Trampa un Makrona tikšanās: «blaugznu diplomātija», neveiklā sabučošanās un citas dīvainības

Otrdien ASV prezidents Donalds Tramps Vašingtonā uzņēma Francijas prezidentu Emanuelu Makronu ar kundzi Brigitu. Vizītes laikā abu valstu līderi apsprieda Irānas kodolvienošanos, situāciju Sīrijā un citus jautājumus, bet vakarā devās kopīgās vakariņās. Oficiālās vizītes laikā netrūka savādu izgājienu, piemēram, kad Tramps notrauca no Makrona žaketes blaugznas, skaļi par to paziņojot sanākušajiem žurnālistiem. TVNET apkopojis dīvainākos mirkļus no abu valstu līderu tikšanās.