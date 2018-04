DNS analīzes beidzot atklāj ASV Goldensteitas maniaka identitāti

Tiek uzskatīts, ka tā saucamais Goldensteitas maniaks pastrādāja 12 slepkavības, 51 izvarošanu un vairāk nekā 120 laupīšanas.

Deandželo pagaidām aizturēts aizdomās par četrām slepkavībām - Braiena un Keitijas Madžioru nogalināšanu 1978.gadā, kā arī Šarlēnas un Līmana Smitu noslaktēšanu 1980.gadā.

Prokurori norāda, ka gaidāma apsūdzības izvirzīšana vēl citos punktos.

Policija novēroja Deandželo un izmantoja «izsviestu DNS» paraugu, lai sasaistītu viņu ar neatrisinātajiem noziegumiem, sacīja Sakramento apgabala šerifs Skots Džonss.

«Šīs lietas milzīgais apmērs paģērēja, ka tā noteikti jāatklāj,» paziņojot par arestu, norādīja prokurore Anna Mērija Šūberte. Prokuratūra grasās pieprasīt nāvessodu.

Pirms diviem gadiem Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) piedāvāja 50 000 dolāru atlīdzību par informāciju, kas palīdzēs atrast Goldensteitas sērijslepkavu.

Vietējie mediji vēsta, ka Deandželo 1979.gadā esot atlaists no darba policijā, jo tika pieķerts sīkā zādzībā no veikala. Domājams, ka daļu no smagākajiem noziegumiem viņš pastrādāja, kamēr strādāja policijā.

No 1973. līdz 1976. gadam Deandželo strādāja policijas iecirknī Ekseterā, Kalifornijā. Šajā laikā tur tika pastrādāti vairāki noziegumi, kas piedēvēti Goldensteitas maniakam.

Tiek uzskatīts, ka Goldensteitas maniaks laikā no 1976. līdz 1986. gadam pastrādāja vairākas slepkavības un izvarošanas. Par viņa upurēm kļuva sievietes un meitenes no 12 līdz 41 gada vecumam.

Noziegumi sākās Sakramento, bet vēlāk izpletās uz Sanfrancisko un Kalifornijas centrālo un dienvidu daļu. DNS analīžu rezultāti pierādīja saistību starp noziegumiem.