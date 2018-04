Makrons ASV Kongresā nopeļ nacionālisma un izolēšanās politiku

Makrons norādīja, ka šāda politika esot drauds globālajai labklājībai.

Lai arī Makrons runā uzsvēra, ka ASV un Franciju vieno uz «brīvību, toleranci un līdztiesību» balstītas «nepārraujamas saites», viņa runa liecināja par atšķirībām abu valsts galvu uzskatos. Makrons norādīja, ka izolacionisms un pārspīlēts nacionālisms esot «vilinoši kā pagaidu glābiņš no mūsu bailēm». «Taču, ja aizvērsim durvis uz pasauli, tas neapstādinās pasaules evolūciju. Tas nevis apdzēsīs, bet gan iekvēlinās mūsu pilsoņu bailes,» teica Francijas prezidents.

«Mēs nepieļausim, ka ekstrēmā nacionālisma plosīšanās satricina pasauli, kas tiecas uz lielāku labklājību,» viņš uzsvēra.

Makrons sacīja, ka ASV esot ieviesušas starpvalstu sadarbību kopīga mērķa sasniegšanai, kādu to pazīstam šodien, un ka tā ir esot ar jaunu sparu jāatdzīvina 21.gadsimtā. Viņš piebilda, ka ANO un NATO nespēs veikt savu galveno uzdevumu un nodrošināt stabilitāti, ja Rietumvalstis ignorēs jaunizveidojušos draudus pasaulē.

Runājot par ekonomiku, Makrons uzsvēra, ka «tirdzniecības karš nav samērīga atbilde», jo «iznīcina darba vietas un noved pie cenu kāpuma», un mudināja nesaskaņas risināt ar Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) starpniecību.

Tramps iepriekš izteicies, ka tirdzniecības kari esot efektīvs līdzeklis un ka tos esot viegli uzvarēt. Viņš nesen vērsa jaunus tarifus pret ES un Ķīnu, sakot, ka ASV cieš no netaisnīgiem tirdzniecības noteikumiem.

Makrons arī uzstāja, ka Francija neizstāsies no Trampa priekšgājēja Baraka Obamas administrācijas laikā noslēgtās Irānas kodolvienošanās, kā to grib darīt Tramps. «Šī vienošanās neatrisina visas manas bažas, ļoti nopietnas bažas. Tā ir taisnība. Taču mums nevajadzētu no tās izstāties, kamēr vietā nav reālas alternatīvas,» viņš teica.

Bet Makrons piebilda: «Irānai nekad nebūs kodolieroču. Ne tagad. Ne pēc pieciem gadiem. Ne pēc desmit gadiem. Nekad.»

Uzrunas laikā Makrons arī sacīja, ka «okeānu piesārņošana, necīnīšanās ar CO2 emisijām un bioloģiskās daudzveidības iznīcināšana nogalina mūsu planētu, un būsim atklāti - mums nav planētas B».

Tramps pagājušogad paziņoja par izstāšanos no Parīzes klimata vienošanās, sakot, ka «ASV tas ir ļoti slikts darījums». Arī šo vienošanos panāca Obama. 200 valstu parakstītās vienošanās mērķis ir samazināt kaitīgo izmešu daudzumu.

Runas laikā vairākas reizes izskanēja aplausi.

Makrons ir pirmais ārvalstu līderis, ko Trampa Baltais nams ielūdzis valsts vizītē ASV.