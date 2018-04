Goldensteitas sērijslepkavu atrada, analizējot dzimtas kokus internetā

Prokurori sacīja, ka viņi bija izmantojuši ģenealoģijas vietnes, lai noskaidrotu atbilstību noziegumā vietā atrastam DNS paraugam.

Varas iestādes salīdzināja šo DNS paraugu ar ģenealoģijas vietņu lietotāju ģenētiskajiem profiliem, paziņoja Sakramento apgabala prokuratūra.

Jau ziņots, ka aizdomās par 12 slepkavībām, 45 izvarošanām un vairāk nekā 120 laupīšanām, kas septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados izdarītas Sakramento un tās apkārtnē, ir aizturēts 72 gadus vecs bijušais policists Džozefs Džeimss Deandželo.

Prokurori ceturtdien pateica, ka vismaz viens no ģenealoģijas vietņu profiliem saturēja kāda Deandželo radinieka ģenētisku informāciju. Izmeklētāji izpētīja internetā ievietotos dzimtas kokus, lai identificētu iespējamos aizdomās turamos.

Par ģenealoģijas vietņu izmantošanu šajā izmeklēšanā vispirms ziņoja vietējais laikraksts «Sacramento Bee».

Deandželo tiek apsūdzēts astoņās slepkavībās. Oficiālu apsūdzību izvirzīšana ir paredzēta piektdien.

Noziegumi tika pastrādāti desmit Kalifornijas apgabalos, gadiem ilgi viešot bailes Sakramento apkārtnes iedzīvotājos.

Deandželo tika aizturēts otrdien savās mājās vienā no Sakramento piepilsētām. Viņš jau vairākas dienas bija novērots un tika aizturēts bez starpgadījumiem.

Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados Deandželo strādāja par policistu divās Kalifornijas mazpilsētās, bet 1979.gadā tika atlaists.

Izmeklējot sērijveida noziegumus,

varasiestādes jau sen pieļāva, ka vainīgais, iespējams, izgājis militāru apmācību vai strādājis tiesībsargājošās iestādēs, jo labi mācēja apieties ar ieročiem un spēja tik ilgi izvairīties no notveršanas.

Vairāki no šiem noziegumiem tika pastrādāti laikā, kad Deandželo strādāja par policistu, taču aizdomās turamo lokā viņš nokļuva tikai pēc pēdējās ielaušanās atkārtotas izmeklēšanas, pārbaudot nozieguma vietā atrastu DNS paraugu.

Noziegumu atkārtota izmeklēšana sākas 2016.gadā, kad ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) izsludināja 50 000 dolāru lielu atlīdzību par informāciju, kas varētu palīdzēt notvert aizdomās turamo.

Sabiedrības uzmanību slepkavības atkal piesaistīja, pateicoties rakstnieces Mišelas Maknamaras romānam «I’ll Be Gone in the Dark». Autore nomira 2016.gadā, nepabeidzot darbu pie grāmatas, bet viņas vīrs noalgoja citu rakstnieku, kas pabeidza Maknamaras iesākto.

Sakramento apgabala šerifs Skots Džouns norādīja, ka grāmata palīdzējusi tikt pie jauniem pavedieniem noziegumu izmeklēšanā, bet tieši nav novedusi pie aizdomās turamā aizturēšanas.