Azerbaidžānā deg «Trampa tornis»

Aizdegšanās notikusi ēkas augšējos stāvos. Liesmas ir pārņēmušas 8 stāvus – no 13. līdz 20.stāvam. Notikuma vietā ir ieradušies ugunsdzēsēji.

«Trampa tornis» ir viena no piecām augstākajām ēkām Azerbaidžānā. Tās celtniecība sākās 2008.gadā, betona karkass tika pabeigts 2011.gadā un pēc tam sākās ēkas iestiklošana. 2015.gadā tika pabeigti visi fasādes ierīkošanas ārdarbi. Ēkā ir ierīkoti 72 dzīvokļi un 189 viesnīcas numuri.

Projektu īstenoja kompānija Baku XXI Century, kas ir saistīta ar vairākiem azerbaidžāņu oligarha Zijas Mamedova ģimenes locekļiem. Donalda Trampa pārvaldītā «Trump Organization» projektā iesaistījās 2012.gadā.

Pēc Donalda Trampa ievēlēšanas ASV prezidenta amatā no debesskrāpja Baku tika noņemta plāksne ar uzrakstu «Trump Tower». 2017.gada decembrī pašreizējā Baltā nama saimnieka kompānija «Trump Organization» pārtrauca licences līgumus par ēku celtniecību vairākās valstīs, to skaitā Azerbaidžānā.

«Trump Tower» ēka Baku ir gandrīz pabeigta, taču tā arī nav atklāta.

