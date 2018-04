«Spaiss» un uzbrukums mazai meitenei: Lielbritānijā notiesā iebraucēju no Latvijas

10.februārī meitene gāja gar kanālu Mančestrā, kad Kozlovskis viņu aizvilka nomaļā vietā, ar roku aizspieda muti un seksuāli uzbruka. Kozlovskis tiesā apgalvoja, ka esot bijis «spaisa» ietekmē un neatceroties, ko izdarījis. Taču notikušais viņam «atvēris acis» uz apreibinošās vielas postošo ietekmi.

Kamēr uzbrucējs tina cigareti, meitene aizbēga un vērsās pie kāda garāmgājēja pēc palīdzības.

Notikušo fiksēja novērošanas kameras, un Kozlovski aizturēja dažas stundas pēc tam, kad policija publicēja viņa attēlu.

Kozlovskis atzina vainu uzbrukumā mazgadīgajai meitenei.

«Tas ir katra vecāka murgs,» pasludinot spriedumu, teica tiesnesis Viljams Deiviss. «Tu šim murgam pakļāvi mazās meitenes vecākus. Tava nodarījuma rezultātā viņa ļoti cieta un nav šaubu, ka turpinās no tā ciest.»

«Tad, kad to pastrādāji, tev bija stabila dzīve, tev bija ģimene, tev bija darbs. Tavā dzīvē nebija noticis nekas tāds, kas tevi novestu no sliedēm, izņemot to, ka lietoji narkotikas. Bet tu tik un tā tik briesmīgā veidā izturējies pret šo mazo meiteni,» turpināja tiesnesis.

«Ikviens, kas dzirdējis par šo drausmīgo gadījumu, ir šokēts,» sacīja Mančestras policijas pārstāve Klēra Makgvaira. «Ceru, ka šī briesmīgā lieta dos skaidru signālu par mūsu gatavību cīnīties, lai sauktu pie atbildības tādus seksuālos uzbrucējus kā Kozlovskis.»