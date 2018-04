Migrantu karavāna iestrēgusi uz Meksikas robežas ar ASV

ASV prezidents Donalds Tramps uzskata, ka migrantu karavāna esot drauds ASV drošībai. Viņš aicinājis štatus, kas robežojas ar Meksiku, pie robežas izvietot karavīrus līdz viņa plānotā robežmūra uzcelšanai. Trampa priekšvēlēšanu kampaņā apsolītā mūra liktenis pagaidām nav skaidri zināms.

Karavāna 25.martā devās ceļā no Meksikas dienvidiem, netālu no robežas ar Gvatemalu. Migranti no Centrālamerikas valstīm cer nokļūt ASV, sakot, ka bēg no vardarbības savās dzimtajās zemēs.

Migrantu grupa ar autobusiem, vilcieniem un kājām mērojusi apmēram 3200 kilometrus garu ceļu. Vienubrīd karavānā bija vairāk nekā 1000 cilvēku, taču tagad tās rindas paretinājušās.

Viens no karavānas organizētājiem Alekss Mensings raidorganizācijai BBC pastāstīja, ka migranti nonākuši līdz Sanisidro robežpunktam, taču ASV robežkontrole vēl neesot pieņēmusi neviena karavānas dalībnieka pieteikumu uz patvērumu. Dažiem migrantiem ļāva pāriet tiltu, kas ved uz ASV robežsardzes ēkām, taču pēc tam viņiem nācās gaidīt ārpusē.

Robežsardzes pārstāvis norādīja, ka robežpunkts esot pārslogots. «Šiem indivīdiem nāksies gaidīt Meksikā, kamēr robežkontrole izskatīs tos cilvēkus, kas jau ir mūsu ēkās,» viņš norādīja.

Migranti, kuri galvenokārt nāk no Hondurasas, apmetušies netālu no robežkontroles centra. «Esam tik ilgi gaidījuši, ka nav vairs svarīgi - tas notiks šodien, rīt vai citu dienu,» sacīja viens no karavānas rīkotājiem Irineo Muhika.

ASV ir pienākums uzklausīt patvēruma meklētāju pieteikumus, taču lielākā daļa patvēruma meklētāju no Centrālamerikas valstīm saņem atteikumu.