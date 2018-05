EP: Visiem bērniem-migrantiem, kas ES sasniedz vieni, būtu jānodrošina aizbildnis

Kā informēja EP Informācijas birojā Latvijā, rezolūcijā deputāti rosina, ka ES dalībvalstīm būtu jānodrošina visu bērnu un ģimeņu ar bērniem izmitināšana, kas neierobežo viņu brīvību, kamēr tiek pārbaudīts viņu imigrācijas statuss. «Bērnus nedrīkst ieslodzīt imigrācijas dēļ» un Eiropas Komisijai būtu jāvēršas pret valstīm gadījumos, kad «notiek ilgstoša un sistemātiska ar imigrāciju saistīta bērnu un viņu ģimeņu aizturēšana», teikts rezolūcijā.

Saskaņā ar ES Pamattiesību aģentūras (FRA) datiem 2016.gada septembrī visvairāk aizturēto bērnu bija Bulgārijā, kam sekoja Grieķija, Ungārija, Polija un Slovākija.

Rezolūcijā norādīts, ka Eiropā dzīvo apmēram 5,4 miljoni bērnu-migrantu jeb katrs sestais no pasaules bērniem-migrantiem (UNICEF dati). Gandrīz puse no bērniem, kas Eiropā ieradušies pēdējo gadu laikā, bijuši bez pavadības vai nošķirti no ģimenēm. EP aicina dalībvalstis paātrināt aizbildņu piešķiršanas procedūras un atgādina, ka nepavadīti bērni būtu jāizmitina atsevišķās telpās no pilngadīgajiem, lai izvairītos no jebkāda vardarbības un seksuālas vardarbības riska.

EP deputāti aicina pēc iespējas ātrāk pārcelt nepavadītos bērnus no Grieķijas un Itālijas uz citām dalībvalstīm un mudina dalībvalstis bez kavēšanās īstenot visas uzsāktās ģimenes atkalapvienošanās procedūras.

Eiroparlamentārieši uzsver, ka uzticamas informācijas trūkums un ilgstošas ģimenes atkalapvienošanās un aizbildņa iecelšanas procedūras, kā arī bailes no aizturēšanas, nosūtīšanas atpakaļ vai pārvietošanas izraisa bērnu bēgšanu, tādējādi atstājot viņus pakļautus cilvēku tirdzniecībai, vardarbībai un izmantošanai.

Rezolūcijā uzsvērts, cik svarīgi ir izveidot stabilu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu, lai nodrošinātu, ka bērniem ir pieejamas dalībvalstu aizsardzības sistēmas. Tā arī aicina dalībvalstis pastiprināt centienus un uzlabot pārrobežu sadarbību starp tiesībaizsardzības un bērnu aizsardzības iestādēm, lai atrastu un aizsargātu pazudušos bērnus. EP deputāti atzīst, ka pastāv īpaša problēma saistībā ar meiteņu izmantošanu prostitūcijai.

EP deputāti uzsver, ka medicīniskās pārbaudes vecuma noteikšanai bērniem būtu jāveic tādā veidā, kas nav ierobežojošs un ievērojot bērnu cieņu. EP arī neatbalsta piespiedu biometrisko datu (pirkstu nospiedumu) iegūšanu no bērniem.