Lauku saimniecībā Jaunzēlandē parādījusies iespaidīga bedre

Kādā lauku saimniecībā Jaunzēlandē izveidojusies milzīga bedre – tā ir aptuveni 200 metrus gara un 20 metrus dziļa, vēsta aģentūra AFP. Iespaidīgā bedre parādījusies Ziemeļsalā, netālu no Jaunzēlandes pilsētas Rotoruā.

Milzīgā plaisa zemē parādījusies pēc spēcīgām lietusgāzēm, atsedzot iežu slāni, kas ir aptuveni 60 000 gadus vecs.

Jaunzēlandes vulkanologi uzskata, ka lietus vairāku tūkstošu gadu garumā pakāpeniski «šķīdinājis» zemē esošo kaļķakmens slāni, kā rezultātā zeme beigās iegruvusi un izveidojusi kanjonu.

Lauksaimnieks Kolins Tremeins, kura īpašumā milzīgā bedre izveidojusies, pastāstīja, ka tā parādījusies vienas nakts laikā pagājušajā nedēļā.

To no rīta pamanījis viens no cilvēkiem, kas strādā pie Tremeina, un kurš bija devies apraudzīt ganībās esošās govis.

Zemnieks stāsta, ka līdzīgas «plaisas» viņa īpašumā parādoties diezgan regulāri, taču līdz šim neviena no tām nav bijusi tik liela.

Sarunā ar Jaunzēlandes radio lauksaimnieks norādījis, ka viņš plānojot uzbūvēt žogu ap iespaidīgo bedri, jo mēģināt to aizbērt būtu laika tērēšana.