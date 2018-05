Lietuvas diplomāti pauž izbrīnu par «adidas» krekliņu ar uzrakstu «USSR»

«Joprojām gadās saskarties ar impēriskās nostalģijas izpausmēm, bet no slavenās @adidas puses tas ir mazliet negaidīti,» sociālajā tīklā «Twitter» raksta Lietuvas Ārlietu ministrijas stratēģiskās komunikācijas grupa, daloties ar attēlu, kurā redzas pazīstamā ražotāja piedāvājums.

Šo ierakstu retvītojis ārlietu ministrs Lins Linkevičs.

Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS— LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) May 5, 2018