Lietuvas ezerā sāk meklēt starpkaru laikā avarējušas lidmašīnas vraku

Lietuvas Jūras kara spēku un inženierbataljona karavīri, Lietuvas strēlnieku savienības biedri un Klaipēdas universitātes zinātnieki piecas dienas meklēs 1930.gadā virs Rēkīvas ezera avarējušās Lietuvas lidmašīnas «Letov Š-20» dzinēju un citas daļas, ko veiksmes gadījumā paredzēts izcelt no ūdens.

Pirmdien pēc restaurācijas paredzēts atklāt arī šai avārijā bojāgājušā kara lidotāja Antana Kairaiša piemiņas akmens.

Otrais ekspedīcijas posms paredzēts vasarā, kad Šauļu rajona Šilēnu mežā, kur starpkaru laikā atradās aviācijas poligons, tiks meklētas 1940.gadā padomju armijas iznīcināto Lietuvas lidmašīnu atliekas.

Šo lidmašīnu skaitā bija arī «Lituanica II», ar ko lietuviešu lidotājs Felikss Vaitkus 1935.gadā pārlidoja pāri Atlantijas okeānam, plānojot līdz galam īstenot leģendāro lidotāju Stepona Darjus un Staša Ģirēna ieceri - no Ņujorkas bez nolaišanās sasniegt Kauņu. Darjus un Ģirēns 1933.gada vasarā ar nelielo lidmašīnu «Lituanica» veiksmīgi šķērsoja okeānu, bet viņu lidojums beidzās traģiski. 37 stundu laikā pieveikusi sarežģītāko ceļa posmu - vairāk nekā 6000 kilometru -, lidmašīna vētras laikā nogāzās mežā, apmēram 130 kilometrus uz austrumiem no Berlīnes, tagadējā Polijas teritorijā. No Lietuvas viņus šķīra vairs tikai aptuveni 650 kilometri.

Arī Vaitkum ar «Lituanica II» izdevās pārlidot okeānu, bet slikto laika apstākļu un tehnisku bojājumu dēļ viņam nācās nolaisties Īrijā.