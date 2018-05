«adidas» no piedāvājuma izņēmuši kreklus ar Padomju Savienības simboliku

(Papildināta ziņa.)

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Lietuvas diplomāti pauda izbrīnu par «adidas» piedāvājumu iegādāties krekliņu, ko rotā uzraksts «USSR» un bijušās Padomju Savienības simbolika.

Pirms šovasar Krievijā gaidāmā Pasaules kausa finālturnīra futbolā «adidas» izveidojis 2018.gada retro krekliņu sēriju, kurā cita starpā tika iekļauts Krievijai veltīts krekliņš ar atsauci uz bijušās Padomju Savienības komandas tērpu. Krekliņam uz krūtīm bija redzams bijušās Padomju Savienības ģerbonis, bet tradicionālās krievu abreviatūras «CCCP» vietā uz tā bija lasāms angliskais «USSR».

Neapmierinātību par šādu «adidas» soli pauda ne tikai Lietuvas, bet arī Ukrainas, Latvijas un citu PSRS totalitārajā režīmā cietušo Austrumeiropas valstu sabiedrība.

Tagad gan «adidas» mājaslapā šāds krekls vairs nav atrodams.

Tomēr sociālajos tīklos uzņēmumam tiek pieprasīts arī atvainoties par šo incidentu.

Adidas are preparing for football in Russia by producing closing with USSR symbols. Would they do it with NAZI symbols as well?— Artis Pabriks (@Pabriks) May 7, 2018