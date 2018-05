Tramps: Visi domā, ka esmu pelnījis Nobela miera prēmiju

(Papildināta ziņa.)

Ceturtdien žurnālists Trampam pajautāja, vai viņš būtu pelnījis saņemt prēmiju.

«Visi tā domā, bet es pats to nekad neteiktu,» atbildēja Tramps. «Balva, ko es gribu, - pasaules uzvara. (..) Es gribu, lai uzvar visa pasaule.»

Does Pres. Trump deserve the Nobel Prize? "Everyone thinks so, but I would never say it," Pres. Trump says.



