«Mēs sazinājāmies ar roku signāliem.» Piloti stāsta par traģisko «Southwest» reisu

17.aprīlī ASV aviosabiedrības «Southwest Airlines» pasažieru lidmašīnai ceļā uz Dalasu eksplodēja dzinējs un tā fragments izsita logu. Diemžēl incidents beidzās ar traģēdiju - pie loga sēdošā pasažiere tika daļēji izvilkta no lidmašīnas un no gūtajiem savainojumiem mira. Taču par spīti sarežģītajiem apstākļiem pilotei Tamijai Džo Šulcai izdevās veikt drošu ārkārtas nosēšanos Filadelfijā un izvairīties no citiem cilvēku upuriem. Par varoni sauktā kapteine Šulca un otrais pilots Darens Elisors raidorganizācijai ABC snieguši pirmo interviju kopš bīstamā lidojuma.