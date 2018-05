Žurnālists, kurš Bušam meta ar kurpi, kandidē uz vietu Irākas parlamentā

Tuvojoties otrā prezidenta pilnvaru termiņa beigām, Bušs 2008.gada decembrī devās vizītē uz Irāku. Preses konferencē Bušam izdevās izvairīties no al-Zaidi kurpes, kas lidoja viņa galvas virzienā. Drošībnieki tikmēr nospieda kareivīgi noskaņoto žurnālistu uz zemes un pēc tam izveda no telpas.

Al-Zaidi par šo izgājienu sākotnēji piesprieda trīs gadu cietumsodu, taču vēlāk to samazināja līdz 12 mēnešiem. Galu galā kurpes sviedējs ieslodzījumā pavadīja deviņus mēnešus.

Desmit gadus vēlāk al-Zaidi kandidē Irākas parlamenta vēlēšanās, kas notiks sestdien, 12.maijā.

Pēc atbrīvošanas no cietuma al-Zaidi galvenokārt dzīvojis ārpus Irākas. Pirms diviem mēnešiem viņš atgriezās Irākā no Beirūtas, Libānā, lai sagatavotos vēlēšanām. «Kā jau zināt no pagātnes, es atbalstīšu apspiestos un iestāšos pret apspiedējiem,» internetā publicētā video saka al-Zaidi. Viņa kampaņas «Facebook» lapā publiskots video no kurpes sviešanas 2008.gadā.

«Man nav nekādu iebildumu pret Ameriku un amerikāņiem,» al-Zaidi šomēnes teica intervijā CNN. «Mani vienīgie iebildumi bija pret bijušo prezidentu Džordžu Bušu. Viņš okupēja manu valsti un nogalināja manus tautiešus.»