Ziemeļkoreja sākusi nojaukt kodolizmēģinājumu poligonu, uzskata eksperti

7.maijā uzņemtie attēli ir «pirmais pārliecinošais pierādījums, ka poligona nojaukšana jau bija sākta», raksta portāls «38 North», ko veido bijušie ASV diplomāti.

Kalnos ierīkotajā poligonā notika visi seši Ziemeļkorejas nesenie kodolizmēģinājumi. Kims Čenuns apsolīja slēgt kompleksu pēc vēsturiskās tikšanās ar Dienvidkorejas prezidentu, sakot, ka poligons Ziemeļkorejai vairs neesot vajadzīgs.

Ķīnas ģeologi savukārt secinājuši, ka kalns virs Ziemeļkorejas galvenā kodolizmēģinājumu poligona ir sagruvis šo sprādzienu ietekmē, padarot poligonu nedrošu turpmākiem izmēģinājumiem, un Ziemeļkoreja, iespējams, tādēļ paziņojusi par kodolizmēģinājumu un starpkontinentālo raķešu izmēģinājumu programmas apturēšanu.

Kims šādu versiju noraidījis. «Mums ir vēl divi lielāki tuneļi, un tie ir labā stāvoklī,» viņš teica.

Ziemeļkorejas solījumu slēgt kodolizmēģinājumu poligonu pozitīvi uzņēmusi Vašingtona, Seula un ANO ģenerālsekretārs.

Ziemeļkoreja paziņojusi par plāniem poligonu demontēt no 23. līdz 25. maijam, pieaicinot žurnālistus no ASV, Dienvidkorejas, Lielbritānijas, Krievijas un Ķīnas. «Domāju, ka plāns ir attīrīt poligonu no jebkādas sensitīvas informācijas par Ziemeļkorejas kodolieroču programmu, bet pēc tam saaicināt žurnālistus un ekspertus, lai tie apstiprina - jā, poligona vietā tagad ir spoku pilsēta,» raksta ieroču kontroles eksperti Džefrijs Luiss un Deivids Šmerlers.