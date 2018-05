Ārlietu ministrs: Lietuva neapsver vēstniecības pārcelšanu uz Jeruzalemi

Lietuva neapsver savas vēstniecības Izraēlā pārcelšanu no Telavivas uz Jeruzalemi, laikrakstam «Lietuvos žinios» sacījis ārlietu ministrs Lins Linkevičs.

«Jau agrāk esam izteikuši attiecīgus argumentus.

Jeruzalemi nākotnē saredzam kā abu valstu galvaspilsētu, un vispār viss jāpanāk sarunu ceļā, jo paši redzam, cik šie jautājumi ir jūtīgi,» avīzei sacījis ministrs.

«Arī iepriekš esam teikuši, ka vienpusēji lēmumi var vēl vairāk saasināt kopējo situāciju un sarunu klimatu. Kā redzam, tā arī noticis.»

Kā ziņots, apsvērt tādu iespēju, sekojot ASV paraugam, šonedēļ Linkeviču aicināja Lietuvas lielākā opozīcijas partija «Tēvzemes savienība-Lietuvas kristīgie demokrāti», kas šai jautājumā vērsusies arī pie Seima ārlietu komitejas vadītāja Juoza Bernatoņa.

«Jeruzaleme ir ebreju valsts vēsturiskā galvaspilsēta, tādēļ diplomātisko pārstāvniecību pārcelšana atjaunotu vēsturisko taisnīgumu. Izraēla ir vienīgā demokrātiskā valsts reģionā un uzticama Rietumvalstu sabiedrotā,» norādījis «Tēvzemes savienības-Lietuvas kristīgo demokrātu» frakcijas deputāts Laurīns Kasčūns.

Cits šīs frakcijas deputāts Daiņus Kreivis paudis viedokli, ka «Jeruzaleme ir Izraēlas galvaspilsēta tāpat kā Viļņa ir mūsu valsts galvaspilsēta».

Partijai «Tēvzemes savienība-Lietuvas kristīgie demokrāti» ir 31 mandāts Seimā, kurā ir pavisam 141 deputāts.

Jau vēstīts, ka ASV pirmdien atklāja savu vēstniecību Jeruzalemē.

ASV lēmums pārcelt savu vēstniecību no Telavivas uz Jeruzalemi izraisījis sašutumu palestīniešu vidū. Protestētāju un Izraēlas spēku sadursmēs uz Gazas joslas un Izraēlas robežas pirmdien, kad Jeruzalemē tika atklāta jaunā ASV vēstniecība, dzīvību zaudējuši vairāk nekā 60 cilvēki, bet to ievainoto skaits, kas cietuši no lodēm un asaru gāzes, saskaņā ar palestīniešu mediķu datiem pārsniedz 2200.

Jeruzalemes statuss ir viens no smagākajiem jautājumiem Izraēlas konfliktā ar palestīniešiem. Kamēr Izraēla Jeruzalemi uzskata par savu galvaspilsētu, palestīnieši vēlas pilsētas austrumdaļu padarīt par savas nākamās valsts galvaspilsētu.

Baltijas valstis, tāpat kā citas Eiropas Savienības valstis un absolūtais vairākums pasaules valstu, par Izraēlas galvaspilsētu atzīst nevis Jeruzalemi, bet Telavivu.