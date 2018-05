Vulkāns Havaju salās gaisā izmet lielus akmeņus

Vulkāns izvirda gandrīz pirms divām nedēļām. No tā plūstošā lava iznīcinājusi vairākus desmitus māju. No vulkāna apkaimes evakuējušies apmēram 2000 cilvēku.

No krātera ceļas vairāk nekā 3000 metru augsts dūmu stabs, un vietējās amatpersonas brīdinājušas lidmašīnu pilotus izvairīties no lidošanas virs vulkāna. Dūmi ir redzami pat no Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS).

It is easy to see the activity on Hawaii’s #Kilauea Volcano from @Space_Station. We hope those in the vicinity of the eruption can stay out of harm’s way. pic.twitter.com/osTn3fH073— A.J. (Drew) Feustel (@Astro_Feustel) May 14, 2018