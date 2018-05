«Lielāks skandāls par Votergeitu!» ASV kaislības ap slepenu FIB informantu

Trampu atbalstošie mediji cenšas panākt avota identitātes atklāšanu, uzskatot, ka tas izdarījis pārkāpumus, izspiegojot Trampa priekšvēlēšanu kampaņu.

Incidents nostādījis Trampu un Pārstāvju palātas Izlūkošanas komitejas priekšsēdētāju Devinu Nunesu pret ASV Tieslietu departamentu un izlūkdienestiem, kuri brīdina, ka konfidenciālā informācijas avota identitātes atklāšana varētu radīt draudus dzīvībai un apgrūtināt citas operācijas.

FIB pēdējās divas nedēļas mēģina mazināt riskus gadījumā, ja avota identitāte tiks atklāta, «The Washington Post» pastāstīja vairāki lietai pietuvināti cilvēki. Birojs cenšas pasargāt citas izmeklēšanas, kurās avots iesaistīts, un mazināt draudus ar to saistītajiem cilvēkiem.

Wow, word seems to be coming out that the Obama FBI “SPIED ON THE TRUMP CAMPAIGN WITH AN EMBEDDED INFORMANT.” Andrew McCarthy says, “There’s probably no doubt that they had at least one confidential informant in the campaign.” If so, this is bigger than Watergate!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2018