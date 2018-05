No Damaskas apvidus evakuē «Islāma valsts» karotājus

Džihādistu grupējuma «Islāma valsts» karotāju pirmā grupa svētdien Sīrijā pametusi savu pēdējo bastionu apvidū uz dienvidiem no Damaskas, kā to paredz vienošanās, kas pēc vairākas nedēļas ilgušām sīvām kaujām tika panākta Sīrijas konflikta pušu starpā, svētdien paziņoja Lielbritānijā bāzētā sīriešu aktīvistu organizācija «Syrian Observatory of Human Rights» (SOHR).