Havaju salu vulkāna lava sasniedz okeānu

Kad karstā lava nonāk saskarsmē ar okeāna ūdeni, rodas tā saucamā «lavas migla», no kuras gaisā izdalās hlorūdeņražskābe un «vulkāniskā stikla» - strauji atdzisušas magmas - daļiņas. «Lavas migla» kairina acis, ādu un plaušas, turklāt pagātnē tā izrādījusies nāvējoša.

«Šī karstā, kodīgā gāzu mikstūra 2000.gadā, kad lava nonāca līdz piekrastei un jūras ūdens pārskalojās pāri aktīvām lavas straumēm, nekavējoties noveda pie divu cilvēku nāves,» norāda Havaju Vulkānu observatorija (HVO).

Atbildīgie dienesti brīdinājuši vietējos iedzīvotājus netuvoties vietām, kur lava ietek okeānā.

Tomēr iedzīvotāju likstas nav beigušās arī uz cietzemes. HVO norāda, ka sēra dioksīda emisiju apjoms palielinājies trīs reizes.

Kīlauea vulkāns nedēļas nogalē izvirda vismaz divas reizes, izmetot no krātera lielu dūmu stabu un izraisot 4,9 un 5 magnitūdas stipras zemestrīces.

Ap vulkānu arī parādās plaisas, no kurām plūst lava.

A handful of old fissures have re-activated, and joined together over the past few days. Lava is pouring out like a fountain... feeding a fast-moving lava stream that’s now reached the ocean. The pics will never do it justice though. #KilaueaVolcano #KilaueaErupts #Hawaii @cnn pic.twitter.com/IV0v0rJZrU— Scott McLean (@scottmclean) May 20, 2018