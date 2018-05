Kubas aviokatastrofas upuru skaits palielinās līdz 111

Piektdien Kubā notika traģiskākā aviokatastrofa 30 gadu laikā - nogāžoties pasažieru lidmašīnai, bojā gāja 110 pasažieri. Nedēļas nogalē tika ziņots par trim izdzīvojušajām sievietēm smagā stāvoklī, taču viena no viņām - 23 gadus vecā Gretele Lendrova - pirmdien no gūtajiem savainojumiem mirusi. Līdz ar to katastrofas upuru skaits palielinājies līdz 111.