Havaju salu vulkāna lava pietuvojas bīstami tuvu elektrostacijai

Havaju salās turpinās Kīlauea vulkāna izvirdumi. Kamēr no vulkāna izplūdusī lavas straume pirmdien tuvojās ģeotermālajai spēkstacijai, tās darbinieki steidzās atslēgt visas iekārtas, lai izvairītos no indīgu gāzu nonākšanas gaisā, vēsta aģentūra «Reuters».

No putna lidojuma uzņemtā video redzams, kā no vulkāna krātera un plaisām plūst lavas straumes un «strūklakas».

Nepilnu piecu kilometru attālumā no spēkstacijas lava ieplūda okeānā, no saskarsmes punkta paceļoties bīstamam gāzu un vulkāniskā stikla - strauji atdzisušas magmas - daļiņu mākonim. Divas straumes nobloķējušas 137.šoseju - vienu no galvenajiem ceļiem, pa kuru var izkļūt no vulkāna apkaimes.

Ģeologi apgalvo, ka tas ir starp gadsimta lielākajiem vulkāna izvirdumiem.

Kīlauea vulkāns nedēļas nogalē izvirda vismaz divas reizes, izmetot no krātera lielu dūmu stabu un izraisot 4,9 un 5 magnitūdas stipras zemestrīces.