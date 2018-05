Fotostāsts: klejojošie ziemeļbriežu gani Mongolijas sniegotajos kalnos

«Ču! Ču!» klejojošais Erdenebats Čulū sauc, sēžot ziemeļbrieža mugurā un cenšoties to no ciedru meža aizvirzīt uz klaju lauku dziļi Mongolijas taigā - apmēram 200 kilometru attālumā no tuvākā asfaltētā ceļa. Nonācis klajumā, ziemeļbriedis piesardzīgi kāpj pāri nokritušiem koku stumbriem un soļo pa sniegoto zemi, tēlaini raksta aģentūra «Reuters».