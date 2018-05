Ukraina izmēģina no ASV iepirktās prettanku raķetes

Ukrainas prezidents Petro Porošenko publicēja tviterī video, kurā redzams, kā raķete tiek uzšauta un trāpa mērķim armijas poligonā.

«Beidzot tā diena ir pienākusi,» pēc izmēģinājuma paziņoja Porošenko, norādot, ka jaunās raķetes palielinās armijas spēkus cīņā ar Krievijas atbalstītajiem kaujiniekiem Austrumukrainā.

«Es esmu pārliecināts, ka šodien Ukrainas bruņoto spēku militārās spējas (..) pieauga ievērojami,» sacīja prezidents.

Prezidents paziņoja, ka jaunās raķetes tiks izmantotas tikai aizsardzībai, kad tiks uzbrukts Ukrainas armijas pozīcijām.

