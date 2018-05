Trampu apsūdzējušās pornoaktrises advokāts palicis parādā bijušajam darbiniekam

Frenks apgalvoja, ka šī firma «Eagan Avenatti» nav samaksājusi 4,85 miljonus dolāru pēc decembrī panākta mierizlīguma, kuru esot personīgi garantējis Maikls Avenati.

Maikls Avenati ir guvis valsts mēroga ievērību kā Stormijas Danielsas advokāts. Pornoaktrise Stefānija Kliforde, kura pazīstama ar pseidonīmu Stormija Denjelsa, ir iesūdzējusi tiesā ASV prezidentu Donaldu Trampu, ar kuru, kā viņa apgalvo, viņai esot bijusi dēka 2006.gadā.

Frenks bija strādājis Avenati firmā pēc neatkarīga līguma, kas paredzēja, ka viņam pienākas 25% no firmas gada peļņas un 20% no viņa klientu samaksātiem honorāriem. Viņš aizgāja no firmas 2016.gada maijā, pirms tam paziņojot, ka firma nav samaksājusi viņam pienākošos miljonus dolāru, ir nepatiesi deklarējusi savu peļņu un nav sniegusi nodokļu deklarāciju un citu finanšu dokumentu kopijas.

Avenati pavēstīja ziņu aģentūrai «Associated Press», ka viņš neapspriedīs «neatbilstošas blēņas», un neatbildēja uz konkrētiem jautājumiem par šo lietu.

Saskaņā ar tiesas dokumentiem Avenati ir firmas «Eagan Avenatti» valdes loceklis un vairākuma akcionārs, kā arī Klifordi pārstāvošās firmas «Avenatti & Associates» vienīgais īpašnieks.

Bijušais «Trump Organization» advokāts Maikls Koens neilgi pirms 2016.gada vēlēšanām veica maksājumu Klifordei. Kliforde apgalvo, ka šis maksājums veikts, lai viņa klusētu par savu dēku ar Trampu.

Kliforde cenšas panākt, lai tiktu anulēts konfidencialitātes līgums, ko viņa parakstīja pirms vēlēšanām, un solījusi atdot atpakaļ 130 000 dolāru, kas viņai tika pārskaitīti. Viņa apgalvo, ka konfidencialitātes līgums neesot derīgs, jo to parakstījuši tikai viņa un Koens, bet Tramps šo dokumentu neesot parakstījis.