Kā karsta futbolbumba: vīrietim Havaju salās trāpa vulkāna izmests akmens

Derils Klintons dzīvo Havaju salās pavisam netālu no vietas, kur pirms vairāk nekā nedēļas parādījās vulkāniska plaisa. No tās nāk lava un tiek izsviesti akmeņi. Kad Derils centās aizsargāt savu māju un kaimiņu īpašumus no Kīlauea vulkāna izvirduma radītajiem draudiem, viens no lidojošajiem akmeņiem trāpīja viņam pa kāju, vēsta raidorganizācija CNN.