Igaunijas prezidente izrāda atbalstu Krievijā notiesātajam ukraiņu režisoram Sencovam

Sencovs tika aizturēts 2014.gada 11.maijā Krimā aizdomās par «teroraktu plānošanu», un 2016.gada augustā Krievijas tiesa viņam piesprieda 20 gadu cietumsodu, kas viņam jāizcieš stingra režīma kolonijā Jakutskā.

Sencovs 14.maijā cietumā sāka badastreiku. Viņš pieprasa atbrīvot pavisam 64 Krievijā ieslodzītus Ukrainas pilsoņus, kas uzskatāmi par politieslodzītajiem.

Viņa atbalstītāji šonedēļ paziņoja, ka «#SaveSentsov» kampaņa tiek organizēta pirms šovasar notiekošā Pasaules kausa futbolā Krievijā.

Estonian President @KerstiKaljulaid joined the flash mob of solidarity with Oleg Sentsov. Prisoner of Putin's regime is on hunger strike now. Yesterday I joined the protest in Kyiv and promised Oleg's friend to engage Estonian President into campaing #FreeSentsov pic.twitter.com/VtE5t1A3s3— Leshchenko (@Leshchenkos) May 23, 2018