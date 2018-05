Krievijas opozīcijas pārstāvji: Kremlis piesegs Malaizijas lidmašīnas notriekšanas vaininiekus

«Ir pilnīgi skaidrs, ka normālā civilizētā procesā tiem, kas atbildīgi par 298 civilpersonu slepkavību, jāstājas tiesas priekšā. Bet mēs arī saprotam, ka nekādas [vainīgo] izdošanas nebūs,» žurnālistiem Traķu rajonā piektdien sacījis Kremļa kritiķis, bijušais pasaules čempions šahā Garijs Kasparovs.

Starptautiskā izmeklēšanā, ko veic Austrālija, Beļģija, Malaizija, Ukraina un Nīderlande, secināts, ka no Maskavas atbalstīto kaujinieku kontrolētās teritorijas izšautā raķete «Buk», ar ko 2014.gada jūlijā tika notriekta Malaizijas lidmašīna, bija atvesta no Krievijas armijas 53.pretgaisa raķešu brigādes Kurskā. Izmantojot fotogrāfijas un video, izmeklētājiem izdevies noteikt maršrutu, pa kuru raķete nogādāta no Krievijas pāri robežai Ukrainā.

Izmeklētāji uzskata, ka ar notikušo saistīti aptuveni simts cilvēki, bet viņu vārdi pagaidām netiek nosaukti atklātībā.

Arī pēc jaunāko izmeklēšanas atzinumu publiskošanas Krievija, tāpat kā līdz šim, turpina noliegt savu saistību ar šo traģēdiju.

Kā izteicies Krievijas opozīcijas pārstāvis Vladimirs Kara-Murza, šāda Maskavas izturēšanās rāda, «kā Putina režīms cenšas ignorēt un sabotēt jebkādas procedūras, kas saistītas ar starptautisko atbildību un starptautiskajām tiesībām».

Jau vēstīts, ka Eiropas Savienība (ES) un NATO piektdien aicinājušas Krieviju uzņemties atbildību par Malaizijas lidmašīnas notriekšanu. Arī Nīderlande un Austrālija paziņojušas, ka uzskata Krieviju par atbildīgu un apsver lietas nodošanu kādai starptautiskai tiesai vai organizācijai.

Krievijas opozīcijas pārstāvji arī mudinājuši noteikt sankcijas pret oligarhiem, kas atbalsta Kremli. Diskusijas par šo jautājumu atkal atsākās pēdējo mēnešu laikā, rietumvalstīm apsverot, kā atbildēt uz bijušā Krievijas dubultaģenta Sergeja Skripaļa un viņa meitas saindēšanu Lielbritānijā.

Pēc Kara-Murzas teiktā, situācija, kad ar varas aprindām saistītie uzņēmēji «apzog Krievijas nodokļu maksātājus un šo naudu tērē Rietumos», ir ārkārtīgi liekulīga.

Viņš iestājies par papildu sankciju noteikšanu krievu oligarhiem.

«Tās būtu sankcijas nevis pret Krieviju, bet pret konkrētiem cilvēkiem,» norādījis Kara-Murza.

Savukārt Kasparovs izteicies, ka Rietumi šobrīd saskaras ar paradoksu - no vienas puses, tie vēlas iegrožot oligarhus, lai ietekmētu Krievijas varas virsotnes, bet no otras puses, uzņēmēju īpašumus šajās valstīs aizsargā likums.

Pēc viņa teiktā, Lielbritānija pašlaik apsver «puslegālas metodes, kā uzbrukt šim īpašumam».

«Lielākā problēma rodas tādēļ, ka oligarhus jau var neielaist, atņemt viņiem vīzas, bet ko lai iesāk ar viņu sievām, bērniem, ģimeni - ar tiem, kuri reāli kontrolē šo naudu?» sacījis Kasparovs.

Kā ziņots, britu mediji vēstīja, ka Apvienotās Karalistes varasiestādes var pieprasīt Krievijas oligarham Romānam Abramovičam sniegt paskaidrojumus par viņa milzīgo bagātību izcelsmi, pirms viņam tiek izsniegta jauna vīza.