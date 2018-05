Beļģijā neitralizēts uzbrucējs, kas nošāva divus policistus un garāmbraucēju

(Papildināta ziņa.)

Uzbrucējs ticis nošauts, ziņo Beļģijas televīzija RTBF, atsaucoties uz policiju.

Uzbrukumā par ķīlnieci tika saņemta kāda sieviete, norāda aģentūra «Reuters».

«Divi policisti ir miruši un vēl divi ir ievainoti,» pavēstīja Ljēžas prokuratūras preses pārstāve.

Šāvieni Ljēžas centrā atskanēja ap plkst.10.30, kad bruņots vīrietis atklāja uguni uz diviem policistiem. Viņš pēc tam aizbēga uz tuvējo vidusskolu, kur sagrāba gūstā apkopēju.

Uzbrucēju pēc tam nošāvuši policijas īpašo uzdevumu spēki ķīlnieces atbrīvošanas operācijā.

Kā vēsta izdevums «Le Soir», apšaude izcēlusies ierastas dokumentu pārbaudes laikā.

Vīrietis, kuram policisti gribējuši pārbaudīt dokumentus, izrāvis viena policista ieroci un atklājis uguni, nogalinot abus policistus un garām transportlīdzeklī braucošu cilvēku.

Situācijai seko Beļģijas pretterorisma krīžu centrs, tviterī paziņojis Beļģijas iekšlietu ministrs Jans Jambons.

Sociālajos tīklos parādījušies attēli un video no notikuma vietas.

#BREAKING: 2 killed after a man opens fire at a police patrol in #Liege #Belgium, takes a woman hostage; the assailant reportedly 'neutralized' pic.twitter.com/J9gOqRKVKm— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 29, 2018