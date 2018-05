«Miris» vienu dienu: kā žurnālists Babčenko iesaistījās ukraiņu drošībnieku operācijā

Otrdien visos pasaules vadošajos medijos izskanēja ziņas, ka krievu žurnālists Arkādijs Babčenko ar vairākiem šāvieniem mugurā nogalināts pie savas mājas kāpņu telpas Kijevā. Liels bija pārsteigums, kad Babčenko nākamajā dienā sveiks un vesels ieradās Ukrainas Drošības dienesta (UDD) preses brīfingā. Izrādās, Babčenko «nāve» bija daļa no ukraiņu drošībnieku specoperācijas ar mērķi aizturēt viņa slepkavības pasūtītāju un izjaukt citus plānotos noziegumus, vēsta «Novaya Gazeta».

Operācija sākās pirms diviem mēnešiem, bet Babčenko tajā tika iesaistīts pirms mēneša, žurnālists sacīja preses brīfingā. «Pirms mēneša pie manis atnāca un teica: «Pret tevi ir pasūtījums. Ir jau nodota nauda»,» stāsta Babčenko.

UDD žurnālistam sniedza pierādījumus par plānoto uzbrukumu. Pierādījumi liecināja, ka aiz slepkavības pasūtījuma stāv Krievijas specdienesti, norāda Babčenko.

«Cik man zināms, tie bija 40 tūkstoši dolāru,» stāsta Babčenko. «Man parādīja manus dokumentus, pases datus, manu fotogrāfiju, kura ir tikai manā pasē. Es nofotografējos, kad taisīju pasi - kādu 25 gadu vecumā.

Un šī fotogrāfija, kas ir tikai manā pasē un pasu nodaļā... Bija skaidrs, ka informācija nāk no Krievijas un ka fotogrāfija acīmredzot nāk no valsts dienestiem. Un, kā es saprotu, šo informāciju varēja iegūt tikai specdienesti un tikai no pasu nodaļas.»

Babčenko ir Krievijas pilsonis.

Operācija tika turēta tik lielā slepenībā, ka par to nezināja pat Babčenko sieva, kura uz vienu dienu «zaudēja» savu dzīvesbiedru.

«Atsevišķa atvainošanās manai sievai. Oļečka, piedod, bet nebija variantu.»

«Operācija tika gatavota divus mēnešus. Ar mani sazinājās pirms mēneša. Operācijas rezultāts ir tāds, ka viens cilvēks atrodas apcietinājumā. Es savu darbu padarīju. Es vēl esmu dzīvs,» norāda žurnālists.

Babčenko «slepkavība» tika izdarīta 29.maija vakarā. Tika ziņots, ka nezināms uzbrucējs trīsreiz iešāvis žurnālistam mugurā, kad viņš pēc iepirkšanās atgriezies mājās.

Ukrainas drošībnieki sadarbojās ar vīrieti, kam bija pasūtīta Babčenko slepkavība. Viņš lietā piedalīsies kā liecinieks.

Arestētais vīrietis bija slepkavības organizētājs. Krievijas specdienestu uzdevumā strādājošais vīrietis esot plānojis vēl 30 citu cilvēku slepkavības.

Інсценування вбивства Бабченка: організатора затримали, виконавець буде свідком pic.twitter.com/lHpSTvtKMp— Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 30, 2018

Babčenko dienēja Krievijas armijā pirmā Čečenijas kara laikā pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados un vēlāk kļuva par žurnālistu.

Viņš strādājis par kara žurnālistu vairākos Krievijas medijos, bet 2017.gada februārī pameta Krieviju, jo bija saņēmis draudus. Babčenko arī bažījās, ka Krievijas varasiestādes varētu viņu aizturēt.

Pēc Krievijas atstāšanas Babčenko pārcēlās uz Prāgu un pēc tam uz Kijevu, kur strādā telekanālā ATR, kura mērķauditorija ir Krievijas okupētās Krimas tatāri.