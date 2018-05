Tramps un Kardašjana apspriež cietumu sistēmas reformas

Kardašjana ar Trampu vēlējusies pārrunāt iespējamo Alises Mērijas Džonsones apžēlošanu. 63 gadus vecajai sievietei par līdzdalību narkotiku tirdzniecībā piespriests mūža ieslodzījums.

Džonsone cietumā atrodas jau vairāk nekā 20 gadus.

Tramps pēc Kardašjanas uzņemšanas tviterī rakstīja, ka viņiem bijusi lieliska tikšanās.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018