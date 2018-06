ASV sola uzlikt veto ANO rezolūcijas projektam par palestīniešu aizsardzību

Heilija raksturoja rezolūcijas projektu, kuru arābu valstu vārdā iesniegusi Kuveita, kā «rupji vienpusīgu pieeju, kas ir morāli bankrotējusi un kalpotu tikai tam, lai grautu notiekošos centienus pēc miera starp izraēliešiem un palestīniešiem».

Balsojums par šo rezolūcijas projektu ir paredzēts piektdien plkst.15 (plkst.22 pēc Latvijas laika).

ASV izplatīja savu rezolūcijas projektu, kurā vaino islāmistu kustību «Hamas» jaunākajos vardarbības uzplūdos Gazas joslā un pieprasa, lai «Hamas» un grupējums «Islāma džihāds» «pārtrauktu visu vardarbību un provokatīvās darbības, tai skaitā gar robežas žogu».

Vēl nav zināms, vai tiks rīkots balsojums par šo rezolūcijas projektu, kas var negūt pietiekamu atbalstu.

Kuveita nāca klajā ar savu rezolūcijas projektu jau pirms divām nedēļām, sākotnēji aicinot uz starptautisku misiju palestīniešu aizsardzībai saistībā ar protestiem uz Gazas joslas un Izraēlas robežas.

Spriedze uz šīs robežas saasinājusies kopš 30.marta, kad palestīnieši, pieprasot nodrošināt bēgļu tiesības atgriezties dzimtajās zemēs mūsdienu Izraēlas teritorijā, līdzās robežai sāka rīkot protestus. Izraēlas drošības spēki šo protestu gaitā nogalinājuši vismaz 122 palestīniešus.

Rezolūcijas projekta galīgā, mīkstinātā versija aicina «apsvērt pasākumus [palestīniešu civiliedzīvotāju] drošības un aizsardzības garantēšanai» un pieprasa ANO ģenerālsekretāra Antoniu Gutērreša ziņojumu par iespējamu «starptautiskas aizsardzības mehānismu».

«Savienotās Valstis neapšaubāmi uzliks veto Kuveitas rezolūcijas projektam,» paziņoja Heilija.

Šī būs otrā reize, kad Heilija izmantojusi ASV veto tiesības Drošības padomē, lai bloķētu ANO rezolūcijas pieņemšanu par Izraēlas un palestīniešu konfliktu.

«Rezolūcija aicina Izraēlu nekavējoties izbeigt savas darbības pašaizsardzībai, bet nepiemin «Hamas» agresīvās darbības pret Izraēlas drošības spēkiem un civiliedzīvotājiem,» teikts Heilijas paziņojumā.

Rezolūcija tiktu pieņemta, ja to atbalstītu vismaz deviņas no 15 Drošības padomes dalībvalstīm un tai neuzliktu veto neviena no piecām pastāvīgajām dalībvalstīm.