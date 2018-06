«Mājas pārvērtās krāsnīs, ciems - krematorijā.» Vulkāna izvirdums Gvatemalā

Lauku ciemata Sanmigelloslotas ugunsdzēsēji pirmdien no pelniem izvilka 15 cilvēku līķus. To vidū bija četri bērni un viņu māte, kas bija gaidībās. Viņi nepaspēja aizbēgt no piroklastiskajām straumēm - karsta gāzu un vulkānisko daļiņu sajaukuma, kas izdalījās pēc eksplozijām vulkāna iekšienē.

Cita glābēju komanda atrada 14 mirušos un ziņoja par vulkānisko pelnu kaudzēm, kuru augstums sasniedz astoņus līdz desmit metrus.

Biežākais vietējo nāves iemesls bija nosmakšana, otrs izplatītākais - apdegumi.

«Mājas pārvērtās krāsnīs, ciems - krematorijā, izdzīvojušo nav,» sacīja ugunsdzēsējs Fransisko Floress. «Šeit ir tik daudz pelnu, ka izskatās kā milzīgā pludmalē, bet ar kokiem un akmeņiem. Šeit ir briesmīgi.»

Floresam līdzās sēž brīvprātīgais, mierinot pārbijušos kucēnu. Glābēji to atrada paslēpušos zem gultas mājā, kur dzīvību zaudēja tā saimnieki. Pirmdien tika izglābti vairāki ievainoti suņi, cūka, pīles un cāļi, bet ne cilvēki.

Izvirdums kalnu ciematu pārsteidza svētdien pirms pusdienlaika - šķietami bez brīdinājuma. Toksiskais lavas, pelnu un gāzu kokteilis apņēma veselas mājas, kurās atradās desmitiem cilvēku. Tie, kam izdevās aizbēgt, patvērušies baznīcās un skolās iekārtotās pagaidu patversmēs.

Glābēji stāsta, ka vietām vulkāniskie pelni joprojām ir pārāk karsti, lai viņi varētu strādāt. Izvirduma laikā lava sasniedza apmēram 700 grādu temperatūru.